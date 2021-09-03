Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor

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Hatayspor, lige verilen milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, bir buçuk saat süren idmanda oyuncular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı ekip, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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