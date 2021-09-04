Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı Vatandaşlar, petrol atıkları yüzünden denize girmeye çekinince sahil şeridini sessizlik kapladı

Suriye'den gelen petrol sızıntısı, 14 kilometreyi bulan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilini sardı.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu. Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 km Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri ve Nene Hatun gemisi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öncelikle sahilde bulunan petrol atıkları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, 4 tane gemi de deniz açıklarında çalışıyor.

Öte yandan, denizin petrol atıklarıyla kirlenmesi üzerinde vatandaşların denize girmekten imtina ettiği gözlendi. Hafta sonu olmasına rağmen sahilde kimse bulunmazken çevre sakinlerinden Uğur Sıyrık, "Sahilde petrol atıkları mevcut. Burası açık deniz olduğu için akıntının yön değişmesi temizlik açısından biraz daha kolaylaştırır diye düşünüyoruz" dedi. Sıyrık, denize girenlerin vücuduna petrol atıkları yapıştığını hatırlattı.

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