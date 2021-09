Suriye'den gelen petrol atıkları balık sezonu öncesi balıkçıları tedirgin etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahildeki petrol atıkları balık sezonu öncesi hazırlık yapan balıkçıları tedirgin etti.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla petrol atıkları Samandağ sahiline vurmuştu. 14 kilometre sahil boyunca kıyıda bulunan petrol atıkları temizlenmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma yapıyor. Öncelikle sahilde bulunan petrol atıklarının temizlik görevlileri tarafından temizleme çalışması devam ederken, 15 Eylül'de başlayacak olan balık sezonu için hazırlık yapan balıkçılar, petrolün bir an önce temizlenmesini umuyor.

Balıkçı Mithat Eren, "Samandağ sahilimiz şu an berbat durumda. Umarım sezon açılmadan önce devletimiz bu petrol atıklarını temizler. Şu an devlete ait açıklarda 4 gemi temizlik yapıyor. Biz devletimizin yanındayız. Tek umudumuz, petrol atığının en kısa zamanda temizlenmesi. Petrol atıkları denizde kalırsa bizi perişan eder, ağları attığımız zaman balık çıktığında petrol olursa hepsini geri atmak zorunda kalırız. Ağlara petrol değerse ağları başka yere attığımız zaman orası da petrol olur. Umarım ağlarımıza, balıklarımıza hayat tarzımıza yansımaz. Şu an devlet en iyi şekilde petrol atıklarını temizlemeye çalışıyor" dedi.

