Samandağ'da bahçe yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bulunan bahçede yangın çıktı.



İlçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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