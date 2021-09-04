Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Mustafa Kemal Mahallesi 575 Sokak üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Yusuf O.'nun (17) kullandığı 31 KKP 31 plakalı ticari minibüs hatalı şekilde ara yoldan çıkış yapan Kalender Göktaş’ın kullandığı ABP 270 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan araçlar yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada yol kenarında yaya olan Soner Cingöz, Muzaffer Cingöz, Songül Cingöz ve otomobil sürücüsü Kalender Göktaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Songül Cingöz hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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