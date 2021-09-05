Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap Samandağ sahilinde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizde yüzen vatandaşlardan biri, "Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil" dedi.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Samandağ sahilinde yüzmeye devam etti.

Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.

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