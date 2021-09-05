Uyarılara rağmen petrol atıklarının olduğu denizde yüzmeye devam ettiler (2)

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VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMAMIŞTIR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ ilçesine ulaşan petrol sızıntısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, paylaşımda "Suriye'nin Baniyas şehrindeki elektrik santralinden gerçekleşen petrol sızıntısının, ilimiz kıyı şeridine etkilerini havadan, karadan ve denizden denetlemeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren tüm tedbirler alınmıştır. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI, Ali ARSLAN

2021-09-05 14:54:36



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