Hatay'da orman yangını (1)

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

İlçe merkezi yakınlarındaki Habib-i Neccar Dağı'nda saat 14.30 sıralarında orman yağını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-06 15:19:02



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