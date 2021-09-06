Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da orman yangını çıktı.
Merkez ilçe Antakya’da bulunan HabibiNeccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına, kısa süre de müdahale edilirken, dağın etek kısımlarındaki alevler söndürüldü.
Yangına 1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 işçi müdahale ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.