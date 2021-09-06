Hatay'da orman yangını (2)

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FARKLI BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde de saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kardeşler Mahallesi'nde, Habib-i Neccar Dağı'ndaki yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-06 16:45:15



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