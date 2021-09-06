Hatay'da orman yangını (3)

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YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ballıöz Mahallesi'nde 3 hektar ormanın zarar gördüğü, Kardeşler Mahallesi'nde ise 5 hektar örtünün zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-06 17:36:13



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