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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da orman yangını (3)

DHA

Hatay'da orman yangını (3)


YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ballıöz Mahallesi'nde 3 hektar ormanın zarar gördüğü, Kardeşler Mahallesi'nde ise 5 hektar örtünün zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-06 17:36:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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