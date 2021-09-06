Uzmanlardan velilere okula uyum konusunda tavsiyeler Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz: "Çocuğunuzun kaygısını azaltmaya çalışın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan velilere okula uyum konusunda tavsiyeler Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz: "Çocuğunuzun kaygısını azaltmaya çalışın"

İHA

Uzmanlardan velilere okula uyum konusunda tavsiyeler Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz: "Çocuğunuzun kaygısını azaltmaya çalışın"

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz, ebeveynlerin kaygıları davranışlarına yansıdığı sürece çocukların okula uyum sağlamakta zorluk yaşayacağını belirtti.
Psikolog Yılmaz, Covid19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlanıldığını belirterek, “Sevgili annebabalar, eğitimöğretimin çocukların yaşamının doğal bir parçası olduğunu unutmayınız. Lütfen sadece çocuklarınızın büyüdüğüne tanıklık etmenin keyfini çıkarın. Unutmayın ki çocuklar okuldan korkmaz, ebeveynler okula bırakmaya korkar. Okulun ilk günü çocuğunuzla birlikte gidin. Ortama alışması için onunla sohbet edin ve kaygısını azaltmaya çalışın. Öğretmenle tanışın. Çocuğunuzun öğretmenini tanımanız hem sizin endişelerinizi azaltmaya hem de çocuğunuzun endişelerini azaltmaya yardımcı olur. Sabırlı olun. Çocuğunuz okulda sizsiz kalabilir. Ama kuşkusuz zamana ihtiyacı var, hemen alışmasını beklemeyin. Kendisine güvendiğiniz ve birkaç gün sonra okulda kendisini daha rahat hissedeceğini vurgulayın. Kaygınız sesinize, davranışınıza yansıdığı sürece çocuk okula uyum sağlamakta zorluk yaşar. Başkasıyla kıyaslamayın. Başka çocuklara bakıp ‘Bak o ağlıyor mu?’ demeyin. Okul alışverişine birlikte çıkın, mümkün oldukça seçimlerine saygı gösterin" dedi.
Okula gidecek çocukların Covid19 tedbirleri alınarak gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, okula gidecek öğrencilerin yanlarında yedek maske ve dezenfektan bulundurması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına ...
Hatay'da orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını / Ek fotoğraf
Hatay'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını (3)
Petrol atıklarından canlılar da zarar gördü Sahildeki martı ve sokak köpeklerinin de vücuduna petrol atıkları yapıştığı gözlendi
YEREL HABERLER Petrol atıklarından canlılar da zarar gördü Sahildeki ...
Hatay’da ikinci orman yangını
YEREL HABERLER Hatay’da ikinci orman yangını
Hatay'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını (2)
Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi Samandağ Belediyesi ekipleri, petrol sızıntısının ulaşmaması için bölgeyi kumla kapatıyor
YEREL HABERLER Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol ...
Hatay’da orman yangını
YEREL HABERLER Hatay’da orman yangını
Hatay'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını (1)
Samandağ Sahilinde petrol temizliği Denize giren vatandaşların ayaklarına petrol atığı bulaştı
YEREL HABERLER Samandağ Sahilinde petrol temizliği Denize giren ...
Afrin´de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Afrin´de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 ...
Uyarılara rağmen petrol atıklarının olduğu denizde yüzmeye devam ettiler (2)
YEREL HABERLER Uyarılara rağmen petrol atıklarının olduğu denizde ...
Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de kıyıda çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Samandağ sahilinde petrol atıkları temizleniyor Seyit ...
Uyarılara rağmen petrol atıklarının olduğu denizde yüzmeye devam ettiler
YEREL HABERLER Uyarılara rağmen petrol atıklarının olduğu denizde ...
Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı Etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödül verildi
YEREL HABERLER Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler ...
Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap Samandağ sahilinde hafta sonu yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç ...
Kutsi Hatay’da halk konseri verdi
YEREL HABERLER Kutsi Hatay’da halk konseri verdi
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Samandağ'da bahçe yangını
YEREL HABERLER Samandağ'da bahçe yangını
İskenderun’da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun’da 410 bin adet kaçak makaron ele ...
Barınak olarak kullandıkları alana hint keneviri diktiler
YEREL HABERLER Barınak olarak kullandıkları alana hint keneviri ...
Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı
Suriye'den gelen petrol atıkları balık sezonu öncesi balıkçıları tedirgin etti
YEREL HABERLER Suriye'den gelen petrol atıkları balık sezonu öncesi ...
Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.