Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 4'e 4 tek pas oyunu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı ekip, Rizespor ile 12 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

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