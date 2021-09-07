22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde S.K., yol üzerindeki 22 ayrı aracın lastiklerini kesti. Gözaltına alınan S.K.'nin, lastikleri bıçakla kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların araçlarına yapılan zararı ihbar etmesi üzerine Dumlupınar ve Muradiye mahallelerinde çalışma yaptı. Yıldırım Beyazıt Caddesi´nde park halindeki 22 aracın lastiklerinin kesildiği saptandı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. Polisin gözaltına aldığı S.K.'nin araçlara verdiği zarar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-09-07 12:07:35
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