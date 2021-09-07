Petrol atıkları yavru deniz kaplumbağalarının ölmesine neden oldu

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Hatay'ın Samandağ sahilinde çevre kirliliğine yol açan petrol atıkları yavru yeşil deniz kaplumbağalarının da ölmesine neden oldu.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu. 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarını yeşil deniz kaplumbağalarını ve sahilde bulunan canlıları etkiledi.

Sahil boyunca bazı yerlerde petrol atıklarıyla kaplanmış ölü yeşil deniz kaplumbağaları görüldü.

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