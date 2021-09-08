İskenderunspor, 3 puana kilitlendi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, sezonun ikinci haftasında seyircisi önünde konuk edeceği Hacettepe'yi mağlup etmenin planlarını yapıyor.
Payas İlçe Stadı'nda yapılan antrenman öncesi İskenderunspor Teknik Direktörü Ümit Karan, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe maçının önemine değinerek uyarılarda bulundu. Turuncu-mavili takımın oyuncuları yoğun bir antrenman yaptı. Teknik taktik çalışmaları ile hafta sonu oynanacak Hacettepespor karşılaşmasına sıkı hazırlıklar sürdüren İskenderunspor, sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-09-08 09:50:33
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