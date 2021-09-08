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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 3 gözaltı

İHA

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 3 gözaltı

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkisinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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