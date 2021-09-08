Hatay'da hortum korkuttu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar hortum nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

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