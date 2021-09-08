Hatay’da sazlık alanda yangın korkuttu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.



Yangın, Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan seralara yakın yerde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 5 itfaiye 1 kepçe sevk edildi. Yangın seralara yaklaşmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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