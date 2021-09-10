Hatay’da bahçe yangını korkuttu

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Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da bir bahçede çıkan yangın korkuttu. Ev ve iş yerleri yanında çıkan yangın kısa süre de söndürüldü.

Merkez ilçe Antakya’ya bağlı Haraparası Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hemen yakınında bulunan ev ve işyerlerini tehdit eden yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek kontrol altına aldı.

Çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesinin ardından tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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