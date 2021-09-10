Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Hatayspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular çabukluk, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı ekip, yarın öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

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