İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SURİYE´de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ile Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe´nin cenazeleri, Hatay´da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye´nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanı´nda tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Rahmi Doğan´ın da katıldığı törenin ardından şehit Ramazan Demir´in cenazesi Kahramanmaraş´a, Mücahit Sınırtepe´nin cenazesi ise memleketi Kayseri´ye gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-11 12:31:08



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