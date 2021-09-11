İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SURİYE´de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ile Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe´nin cenazeleri, Hatay´da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Suriye´nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanı´nda tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Rahmi Doğan´ın da katıldığı törenin ardından şehit Ramazan Demir´in cenazesi Kahramanmaraş´a, Mücahit Sınırtepe´nin cenazesi ise memleketi Kayseri´ye gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-11 12:31:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.