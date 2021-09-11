Hatayspor, Rizespor'a hazır

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir saat süren idmanda oyuncular, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı ekip, özel uçakla Rize'ye hareket etti, orada kampa girerek maç saatini bekleyecek. Hatayspor, Rizespor ile yarın saat 17.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.