Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig´in 4´üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4´üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde sabah idmanı gerçekleştiren takım, dinamik ısınmanın ardından hava topu ve dar alan çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket ederek kampa girecek.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-11 14:18:43
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