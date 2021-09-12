Hatay'a şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'a şehit ateşi düştü

DHA

Hatay'a şehit ateşi düştü


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), şehit oldu. Şehidin Hatay´ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ulaştı.
Teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay´ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehit Turgay Abacı, bugün (pazar) Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-12 00:46:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SMA hastası bebek için yardım gecesi düzenledi
YEREL HABERLER SMA hastası bebek için yardım gecesi düzenledi
Milli Savunma Bakanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar’dan yaralı askerlere ...
Uzman çavuş, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uzman çavuş, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Hatayspor, Rizespor'a hazır
YEREL HABERLER Hatayspor, Rizespor'a hazır
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya ...
Hatay Samandağ sahilinde petrol sızıntısı temizliği 9. gün de devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay Samandağ sahilinde petrol sızıntısı temizliği ...
İdlib şehitleri, Hatay’daki tören ile memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehitleri, Hatay’daki tören ile memleketlerine ...
İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Hatay’da Jandarma Genel Komutanı Çetin şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Hatay’da Jandarma ...
Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor
Hatay’da “tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı” yapıldı
YEREL HABERLER Hatay’da “tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı” ...
Hatay’da ikinci kez farklı noktada bahçe yangını
YEREL HABERLER Hatay’da ikinci kez farklı noktada bahçe yangını
Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da ...
Hatay’da bahçe yangını korkuttu
YEREL HABERLER Hatay’da bahçe yangını korkuttu
Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay’da yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay’da ...
Samandağ'da petrol temizliği 8 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Samandağ'da petrol temizliği 8 gündür sürüyor
Sönmez: "Kulüpler kadrolarında 11 yabancı oyuncu bulundurmalı"
YEREL HABERLER Sönmez: "Kulüpler kadrolarında 11 yabancı oyuncu ...
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.