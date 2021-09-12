İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı



İzzet NAZLIKasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA) SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, tören için memleketi Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki merkez camiye getirildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, İsmet Tokdemir, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu belirtilen şehit Abacı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılanlar tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Hassa İzzet NAZLI, Kasım NARCI

2021-09-12 15:16:57



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