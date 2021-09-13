Hatay’da Ahilik Haftası kutlamaları

Hatay’ın Antakya ilçesinde “Ahilik Haftası” nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği çelengi başkan Kadir Teksöz tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Kadir Teksöz, “Ahi Evran hazretlerinin 850. Yılında ülkemizin ahisinin Hatay’dan bir abimizin seçilmiş olması Hatay için gurur verici bir gelişmedir. Ayrıca ilimizden seçilmiş olan kız kardeşimiz çırağımız Türkiye’de ilk defa bir kadın çırağımızın seçilmiş olması ve 850. Yıla denk gelmesinden dolayı mutluluğumuzu paylaşmak istiyorum. Bu 850. yılda inşallah Ahilik Haftası kutlama programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Çelenk sunma programına Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Kadir Teksöz, oda başkanları katıldı.

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