Hatayspor’da, Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından bir saat süren idmanda Rizespor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular pas, çabukluk ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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