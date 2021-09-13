Hatay´daki orman yangını kontrol altına alındı

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İzzet NAZLI/ERZİN,(Hatay), (DHA)HATAY´ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay´ın Erzin ilçesinde Yoncadüzü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile beraber 15 kişilik ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-13 22:45:07



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