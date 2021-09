Bir dönem çeyizlerin baş tacıydı, şimdi yüzüne bakan yok Dikiş makinesi tamircisi 83 yaşındaki Ziya Aksoy: "Eskiden her eve bir dikiş makinası alınırdı, şimdilerde kimse almıyor"

Hatay’ın Antakya ilçesinde 83 yaşındaki Ziya Aksoy, genç yaşta başladığı dikiş makinesi tamirciliği mesleğini yıllardır sürdürüyor. Aksoy, geçmişte evlenecek çiftlerin çeyizlerinde dikiş makinelerinin muhakkak bulunduğunu ancak beyaz eşyanın yaygınlaşmasıyla şimdi unutulduğunu söyledi.

59 yıldır asırlık dikiş makinelerinin tamir ve bakımını yapan Ziya Aksoy, yıllara meydan okuyarak bu zor mesleğini sürdürüyor. Yıllardır Saray Caddesi üzerindeki iş yerinde dikiş makinelerini tamir eden ve bakımını yapan Aksoy, mesleğinden kopmayarak teknolojiye direnmeye devam ediyor. Şu sıralar sadece tamir işiyle uğraştığını belirten Aksoy, geçmiş dönemlerde evlenecek çiftlerin çeyiz eşyaları içerisinde dikiş makinelerinin muhakkak olduğunu ifade etti. Aksoy, “Satış işlerini bıraktık. Beyaz eşyanın olmadığı zamanlar yani çok az olduğu zamanlar düğünlerde, söz kesimlerinde muhakkak ki bir dikiş makinesi hediye edilirdi. Her genç kıza, her eve dikiş makinesi gönderilirdi. Bu durum zamanla beyaz eşya meydana çıkınca dikiş makinası ikinci plana düştü. Aradan zaman geçince dikiş nakış öğrenme işi bırakıldı. Beyaz eşya çıktıktan sonra kullanımı arttı. Vatandaşların istekleri de değişti. Eskiden dikiş makinası almak için 23 ay sıra beklerlerdi. Aradan 30 sene geçti, o makinayı sattığımız kişiler şimdilerde bana 'Dikiş makinası var, alacak mısın?' diyor. Bu makinayı koyacak yerim kalmadı, kullanamıyorum diyorlar. Bazıları geçim derdinden dolayı satıyor, bazıları ise para eder mi diye satıyor” dedi.

Vatandaşların elindeki makinaları elinden çıkarmaya çalıştıklarını belirten Aksoy, “Eskiden her eve bir dikiş makinası alınırdı. Şimdilerde ise kimse dikiş makinesi alma işiyle uğraşmıyor. Bu mesleği bizi bırakana kadar devam ettireceğim. Ben bu mesleği bırakmak istemiyorum ama o bizi bırakıyor yavaş yavaş. Eskilerdeki gibi evlerde bir dikiş nakış yapayım çabası yok. Şimdilerde halk eğitim kurslar açıyor. Kadınlar da bu kurslara giderek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii günümüzde teknoloji giderek gelişiyor. Ona göre de ticarete yönelim artıyor. Elimde yüz yıllık makine var. Bu makinaların parçası yok. Hatıra şekliyle kalan makinalar” diye konuştu.

