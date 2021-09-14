Hataylı ahşap oyma ustası Behzat Böke, 'Yılın Ahisi' seçildi



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY´da 8 yaşında başladığı ahşap oyma mesleğini yarım asrı aşkındır sürdüren Behzat Böke (61), '2021 Ahi Evran Yılı'nda, 'Türkiye´nin Ahisi' seçildi. Böke'ye 'Ahilik Kaftanı'nı 16 Eylül'de Kırşehir´de düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydirmesi bekleniyor.

Ahi Evran'ın doğumunun 850´nci yılı olarak ilan edilen '2021 Ahi Evran Yılı'nda Hatay´da ahşap oymacılığı zanaatını sanata dönüştüren ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, 'Türkiye´nin Ahisi' seçildi. İskenderun ilçesinde, 8 yaşında başladığı ahşap oyma mesleğini 53 yıldır sürdüren ahşap rölyef ve heykel sanatçısı Böke, Türkiye´de birçok ilde cami ve kiliselere yaptığı eserlerin yanı sıra yurt dışında da birçok çalışmaya imza attı. Yaptığı eserlerle Türkiye çapında çeşitli kurumlardan dört kez ödüle layık görülen Böke´nin açtığı sergiler de beğeni topladı.

'BİRÇOK ELEMAN YETİŞTİRDİM'

Ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarmak istediğini ve oğlu Sezer´e bu işi öğrettiğini söyleyen Böke, "Yaptığım çalışmaların yüzde 80'i, cami kündekari, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, müezzin mahfili, sahabe yazıları. Birçok çalışmamdan sonra bazı özel çalışmalarımız oldu. Yurt içinde sergiler açtım, açık cezaevindeki mahkumlara eğitim verdim, kendi projemdi. Yanımda yetiştirdiğim engelli arkadaşlar var. Mümkün olduğu kadar çalışıyorum, üretiyorum insanları topluma kazandırmaya çalışıyorum. Yani kalfalık, ustalık, çırak ilişkileri kapsamında birçok eleman yetiştirdim" dedi.

'53 YILLIK BİRİKİMİN ÜRÜNÜ'

Türkiye´de yılın ahisi seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Böke, "Bizim için çok büyük bir şeref, büyük bir onur. Özellikle Hatay´ın, İskenderun´un ismini de duyurmuş olmamız ayrı bir güzellik, sevincimi anlatamıyorum. Böyle bir şey beklemiyordum doğrusunu isterseniz. 53 senelik, yani yarım asrın birikiminin ürününü alıyoruz artık" diye konuştu.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz ise şunları söyledi: "Türkiye ve dünyada camilerin ve kiliselerin kapısını yapmış ve camilerimizin ahşap işlemesinde çok büyük çalışmaları var. Ustamı kutluyorum, bu yıl ülkemizin ahisinin Hataylı bir esnaf ve sanatkarımızın seçilmiş olmasından dolayı da Ticaret Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve Valimize, tüm yetkili kurumlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke'ye, 16 Eylül Perşembe günü Kırşehir´de düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Ahilik Kaftanı' giydirilecek.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-14 12:48:41



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