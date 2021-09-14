Hatay’da sazlık yangını seraları yaktı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekabaşı Mahallesi'nde seralara yakın bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki seralara da sıçradı. Yangın, diğer seralara ulaşmadan vatandaşların da desteğiyle kepçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda söndürüldü.

Yangında 2 sera zarar gördü.

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