Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

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Hatay'da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri büyüledi.

Samandağ ilçesinde bulunan sahilde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Gün batımının kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti.

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