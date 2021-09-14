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Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

İHA

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Hatay'da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri büyüledi.
Samandağ ilçesinde bulunan sahilde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Gün batımının kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti.

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