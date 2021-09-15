İskenderun’da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynatan şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik belirlenen 14 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. 35 şüpheli şahıs işlemleri için Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar hard diski, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet kupon yazıcısı, 3 adet bahis kuponu, 2 adet flaş bellek, 600 euro, 104 dolar, 1 adet pompalı tüfek, 22 adet fişek ve 5 adet mermi ele geçirildi.

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