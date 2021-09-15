Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'ndan 12 transfer

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve Hatayspor Kulübü'ne katılarak isim değişikliğine giden Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, 12 oyuncuyu renklerine bağladı.

Hatayspor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Ali Akın, yaptığı açıklamada, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay, Aaryn Ellenberg, Dragana Zubac, Gökçe Doğan, Elif Emirtekin, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten, Maddalena Gaia Gorini, Simge Şeker, Lauren Cox, Kalani Brown ile birer yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Başantrenör Ekin Baş ile yeniden sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Akın, 20212022 sezonuna Hatayspor ailesine katılarak başladıklarını kaydetti. Akın, "Takım kadrosunu tamamen değiştirdik. Takımımızı yetenekli ve tecrübeli oyunculardan ve yabancı oyunculardan oluşturduk" dedi.

Akın, bu sezon hedeflerinin ligi ilk 8'de tamamlayıp, kulübü playoff ve Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.

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