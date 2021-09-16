Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağış yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle bir telefon direği evin üstüne düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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