Hatay'da otomobil evine bahçesine düştü: 3 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesine düşerek devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, Yusuf İ.’nin kullandığı 31 B 4269 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yolun yaklaşık on metre altında bulunan evin bahçesine düştü.

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

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