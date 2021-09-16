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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da otomobil evine bahçesine düştü: 3 yaralı

İHA

Hatay'da otomobil evine bahçesine düştü: 3 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesine düşerek devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, Yusuf İ.’nin kullandığı 31 B 4269 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yolun yaklaşık on metre altında bulunan evin bahçesine düştü.
Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

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