Dörtyol'da terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde terör örgütü PKK propagandasını yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dörtyol kent merkezinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen S.O.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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