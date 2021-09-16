Samandağ'da jandarma trafik ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, denetimlerde servis aracı sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol etti. Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan servis sürücüleri hakkında yasal işlem yaptı. Jandarma ekipleri kontrol ettikleri servislerde, sürücüler ve öğrencileri uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

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