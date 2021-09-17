İskenderun´da şiddetli yağış; yolları su bastı



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde dün akşam başlayıp, gece de etkili olan şiddetli yağmur, su taşkınlarına neden oldu. Yolları bu basarken, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İskenderun'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de etkisini sürdüren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su taşkınları meydana gelirken, yolları su bastı. Adana yolunda trafik, durma noktasına geldi, yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. İskenderun alt geçidi de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi olurken, yağışın durmasının ardından su basan yerlerde temizlik çalışması başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-09-17 09:37:02



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