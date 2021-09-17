Hatay’da 21 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Belen ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 21 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Muhlisali Mahallesi Girne Caddesi üzerinde durdurdukları 2 minibüs içerisinde 21 yabancı uyruklu şahıs ile karşılaştı. Yabancı uyruklu 21 şahsın yapılan incelemesinde yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi.

M.D.H. ile T.L. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlem yapıldı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.