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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da 21 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Hatay’da 21 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 21 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Muhlisali Mahallesi Girne Caddesi üzerinde durdurdukları 2 minibüs içerisinde 21 yabancı uyruklu şahıs ile karşılaştı. Yabancı uyruklu 21 şahsın yapılan incelemesinde yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi.
M.D.H. ile T.L. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlem yapıldı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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