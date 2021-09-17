Hatay'da kamyonet takla atarak devrildi: 6 yaralı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonetin takla atıp devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KırıkhanTopboğazı karayolunda Suriye uyruklu Abdulkadir Faur'un kullandığı 79 MA 2531 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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