Samandağ'da trafik kazası

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan çocuk yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki bulunan çocuk Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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