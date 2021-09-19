Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ilk olarak İskenderun limanına geçti, burada Limakport yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı ve sonrasında liman sahasını gezerek Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy’dan bilgiler aldı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerin gününü kutladı. Kıbrıs gazilerini gördüğü için duygulandığını dile getiren Saner, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile yollarına devam edeceklerini dile getirerek şöyle konuştu: "'Mavi Vatan' dediğimiz ve şu anda dünyanın gözünün çevrilmiş olduğu Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı, Türk ulusunun hak ve çıkarları olarak kabul edip devam ettiğimizi de bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Saner, daha sonra gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve ziyaret defterini imzaladı. Saner, İskenderun sahilinde bulunan Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinin isimlerinin bulunduğu anıtı da ziyaret etti.

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