Hatay'da süslü kadınlar 8 kilometre pedal çevirdi



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) HATAY'da 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Renkli kıyafetler giyip, bisikletlerini süsleyen kadınlar, 8 kilometre pedal çevirdi.

Antakya ilçesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde renkli kıyafetler giyen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyerek 8 kilometre pedal çevirdi. Kadınlar, Cumhuriyet Alanı'nda başlattıkları turu, kent merkezindeki güzergahı dolaşarak aynı noktada bitirdi.

Etkinlikte konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Antakya Organizatörü Gül Sahilli, turun ilk kez 2013 yılında İzmir´de başladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada ve diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Etkinlik, bu yıl yaklaşık 30 ülke 150 şehirde eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Gururluyuz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turumuz, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenliyoruz."

Sahilli, ülke genelindeki trafik kazalarında hayatını kaybeden bisikletsever vatandaşlara da rahmet dileyerek, bu acıların son bulması için gereken tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-19 18:05:37



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