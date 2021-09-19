Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: 2-1

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Furkan Ürün (xx), Selahattin Altay (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) Onur Ergün (xx)(Dk.70 Boudjemaa x), Ruben Ribeiro (xx), Kamil Ahmet Çörekçi (xx), Traore (xx) (Dk. 90+4 Sackey ?), Kamara (x) (Dk.46 Lobzhanidze xx), Fatih Kurucuk (xx), Samuel Adekugbe (xx), Ayoub El Kaabi (xxx)(Dk.90 Saint Luis ?), Burak Öksüz (xx), Diouf (xxx).

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung (xx) Joseph Attamah (x)(Dk.79 Manuel Fernandes ?), Dimitrios Kolovetsios (xx), Gökhan Sazdağı (x)(Dk. 60 Kemen ?), Emrah Başsan (x)(Dk.46 Miguel Cardoso x), İbrahim Akdağ (x), Thiam Mame Baba (x), Onur Bulut (xx), Ramazan Civelek (xx)(Dk.66 Hosseini ?), Karahan Yasir Subaşı (xx),Mensah (xx)(Dk. Carlos Mane ?).

GOLLER: Dk.52 Diouf, Dk. 71 El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk.4 Mensah (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Fatih Kurucuk, Onur Ergün, Boudjemaa, Munir (Atakaş Hatayspor) Attamah, Kemen (Yukatel Kayserispor)Süper Lig'in 5´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2 1 mağlup etti.

4´üncü dakikada atak geliştiren Yukatel Kayserispor´da Emrah Bassan´ın asisti ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mensah vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1

30´uncu dakikada skoru eşitlemek için atak yapan Atakaş Hatayspor´da Ruben Ribeiro, sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu, top yan direğe çarparak kaleci Lung´da kaldı.

41´inci dakikada öne geçmek için rakibine baskı yapan Atakaş Hatayspor´da ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleyi yoklayan Samuel Adekugbe´nin şutu az farkla yandan auta gitti.

45+3´üncü dakikada skora denge getirmek için üst üste ataklar yapan Atakaş Hatayspor´da Diouf, ceza sahası yayı üzerinde topla buluştu. Diouf´un sert şutu şutu kaleci Lung´da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takım Yukatel Kayserispor´un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52´nci dakikada Atakaş Hatayspor´da ikinci yarıda oyuna giren Lobzhanidze, ceza sahası içi sağ çaprazında topu içeri çevirdi. Kale ağzında kafayı vuran Diouf, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

71´inci dakikada öne geçmek için üst üste ataklar yapan ev sahibi takım Atakaş Hatayspor´da Traore´nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1

79´uncu dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da ceza sahası yayı üzerinde röveşata ile yoklayan Burak Öksüz´ün şutunu kaleci Lung, kornere çeldi.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Kayserispor´u 2-1´lik skorla mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-19 21:14:05



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