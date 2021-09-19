Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 5. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Lobzhanidze ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, kale ağzında Diouf kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 11

61. dakikada Hatayspor’da Traore ceza sahası dışından çok sert vurdu top üst direkten döndü ve kaleci Lung’da kaldı.

70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 21

78. dakikada Burak'ın ceza yayı üzerinden röveşata ile vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

84. dakikada Saba Lobzhanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazında vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Hatay

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Furkan Ürün xx, Salahattin Altay xx

Hatayspor: Munir xxx, Onur xx (Mehdi Boudjemaa dk. 69 xx), Riberio xx, Kamil xx, Traore xxx (Sackey dk. 90 ?), Kamara xx (Saba Lobjanıze dk. 45 xx), Fatih xxx, Ayomide xx, El Kaabi xxx (Dylan Louis dk. 87 ?), Burak xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Emre Çolak, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kayserispor: Lung x, Attamah x (Tavares Fernandes dk. 79 ?), Dimitrios x, Gökhan x (Oliver Kemen dk. 59 x), Emrah (Nunes Cardosa dk. 45 x), İbrahim x, Thiam x, Onur x, Ramazan xx (Seyedmajid Hosseini dk. 65 x), Yasir Subaşı x, Mensah xx (Carlos Mane dk. 65 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Emre Demir, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Hikmet Kahraman

Goller: Mensah (dk. 4) (Kayserispor), Mame Diouf (dk. 53), El Kaabi (dk. 70) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Fatih, Kamara, Mehdi, Munir (Hatayspor), Attamah, Oliver (Kayserispor)

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