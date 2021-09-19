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Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) Süper Lig'in 5´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Kayserispor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
ERDOĞAN: İYİ BİR GİDİŞATIMIZ VAR, İNŞALLAH BUNUN DEVAMINI GETİRİRİZ
Galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi:
"Maçtan önce de bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da aslında iyi başladık, maçın ilk dakikalarında iki tane pozisyona girdik. Onun birisini değerlendirseydik belki daha rahat bir maç oynayabilirdik ama yediğimiz golden sonra oyuncularımız çok büyük karakter gösterdi. Hiç oyundan kopmadı, zaman zaman risk aldık. İlk yarı golü bulamadık, eşitliği bulamadık ama ikinci yarı hiç inancımızı kaybetmedik. Soyunma odasına arkadaşlarımıza yaptığımız konuşmada, maçı çevirecek hem yeteneğe hem de inanca sahip olduğumuzu söyledik. Yeter ki biz kendimiz gibi oynayalım, baskılı bir şekilde özellikle hücum bölgesinde rakibi rahatsız edelim, dedik. Oyuncular da sağ olsun harfiyen yerine getirdi. Muhteşem bir oyun vardı ikinci yarı, bana göre belki de benim Hatayspor´da göreve başladığım günden beri izlediğim en iyi futboldan birisini izlediğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyet, çok fazla pozisyona girdik. İkinci yarı özellikle çok domine oynayan bir Hatayspor vardı, mutluyuz. Tabi çok fazla zamanımız yok, gönül isterdi bir gün daha fazla dinlenelim ama maalesef rakibimiz Göztepe mesela 5 gün dinlenirken biz, fazla dinlenmeden Çarşamba günü bir deplasman maçına gideceğiz. İyi bir gidişatımız var, inşallah bunun devamını getiririz." 
Erdoğan, 90 dakika boyunca kendilerini destekleyen taraftara da teşekkür ederek, "Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiçbir zaman inançlarını kaybetmediler, 90 dakika boyunca sürekli bizi motive ettiler. İnanılmaz bize destek oldular. Onların da bu desteği bizim maçı çevirmemize yardımcı oldu" dedi. 
KARAMAN: BELKİ BU KAZA OLDU AMA BUNDAN DERSLER ÇIKARTIP GELİŞMEMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Mağlup oldukları maçtan ders çıkartacaklarını söyleyen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Karşılaşmada, 1-0´dan sonra aslında ikinci golü atacak çok net pozisyonlar oldu. Belki maçı orada koparabilirdik. İkinci yarıda Hatayspor oyuncu değişikliği yaptı ve oyuna iyi başladığını, tempolu başladığını gördük. Aslında fiziksel anlamda oyuna genel olarak baktığımızda zaman zaman gel gitler yaşıyoruz. Çünkü uzun süre sakat bekleyen, daha sonra takıma katılan oyuncularımız var. İkinci yarı rakibi iyi karşılamalıydık, karşılamada pozisyona girebilirdik. Yediğimiz ikinci golde kalecimiz avut atışı yaparken dönem toptan gol yedik bu golü yememeliydik. Gelişmekte olan takımların bu tür golleri yememeleri lazım. Nihayetine baktığımızda 7 günde 3 tane maça çıkacağız. Zor bir program, hafta içi Galatasaray, hafta sonu ise Giresun´a gideceğiz. Tüm takımlarımız için geçerli sadece bunu bir maç olarak görmüyoruz. Belki bu kaza oldu ama Bundan dersler çıkartıp gelişmemize devam edeceğiz" diye konuştu: DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-19 22:20:15

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