Alzheimer sinsice ilerliyor Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur, fakat ilaç ve semptomatik tedavilerle, bu sorunların azalmasına yardımcı olunabilir"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, bunama türlerinden Alzheimerin sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu söyledi.

Alzheimerin, öncelikle öğrenme ve hafızayı etkilediğini ve zamanla yaşamsal problemlere yol açtığını belirten Uzm. Dr. Atilla Kara, “Alzheimer, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine bağlı olarak gelişen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Özellikle 60 yaş sonrası daha sık görülen Alzheimer, basit unutkanlıklarla başlayarak, zamanla en yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleme gösterebilmekte ve hastalığın son evresinde hasta bakıma muhtaç hale gelebilmektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen Alzheimer hastalığının neden oluştuğu, henüz kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Ancak genetik faktörler, ileri yaş, uyku bozukluğu, obezite, diyabet, tansiyon, kolesterol, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çevresel faktörler ve yaşam tarzı gibi etkenler, Alzheimer için bir risk faktörüdür” dedi.



Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?

Alzheimer’da ilk aşamadan itibaren en temel belirtilerinden birinin unutkanlık olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Kara, bu tür şikâyetlerde mutlaka doktora görünmek gerektiğini ifade ederek, “Bilinç kaybı, konuşmada ve algıda zorlanma, güncel bilgileri unutma, eşyaları farklı yerlere koyma ve unutma, uyumakta sıkıntı çekme, kişilik ve davranışlarda değişiklik, kendini tanımakta güçlük yaşama, hayattan zevk alamama, karar vermede güçlük yaşama, bu hastalığın en önemli belirtileridir. Bu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurması gerekmektedir” şeklinde konuştu.



Alzheimer hastalığının teşhisi nasıl konulur?

Alzheimerin nasıl teşhis edildiğine dair bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Atilla Kara, “Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik, kesin bilgi verebilen ayırıcı bir tanı testi bulunmamaktadır. Bu nedenle nöroloji uzmanı tarafından detaylı öykünün alınmasından sonra, tanının desteklenmesine yönelik; ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR görüntülemesi, kan testleri uygulanabilir. Yapılan tetkiklerin ardından, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kesin teşhis konulur” açıklamasında bulundu.



Alzheimerin tedavisi var mıdır?

Alzheimer hastalığında; hastanın yaşı, hastalığın ilerlemişlik düzeyi ve diğer hastalıklar göz önünde bulundurularak tedavi planladıklarını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur, fakat ilaç ve semptomatik tedavilerle, bu sorunların azalmasına yardımcı olunabilir. Alzheimer hastalığının tedavisi, hastalığın mevcut durumuna göre farklılık göstermektedir. Günümüzdeki tedavi yöntemleri, ancak hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir. Bu özelliğiyle hastanın yakınmalarının azaltılması hedeflenir. Sağlıklı beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma ve alkol kullanmama, kitap okuma, zeka geliştirici oyunlar; Alzheimer hastalığını önlemekte, doğru tedavi yöntemiyle de bu hastalık ertelenebilmektedir” dedi.

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