Traktörün altında kalan 14 yaşındaki Nevfel, öldü

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Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), (DHA)- HATAY´ın Altınözü ilçesinde Nevfel Köleoğlu (14), kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalarak yaşamını yitirdi.

Altınkaya Mahallesi´nde oturan Nevfel Köleoğlu, arkadaşıyla incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. Köleoğlu'nun kullandığı babasına ait traktör, tarlada kontrolden çıktı. Köleoğlu, devrilen traktörden düşerek yaralandı, yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nevfel Köleoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

2021-09-20 17:12:04



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